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        Kofçaz'da arı yetiştiricilerine temel petek dağıtıldı

        Kofçaz ilçesinde arı yetiştiricilerine temel petek dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 11:28 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:28
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        Kofçaz'da arı yetiştiricilerine temel petek dağıtıldı
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        Kofçaz ilçesinde arı yetiştiricilerine temel petek dağıtıldı.

        Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen, yüzde 80'i İl Özel İdaresi destekli "Petek Dağıtım Projesi" kapsamında Kofçaz ilçesinde 47 arı yetiştiricisine törenle 1080 kilogram temel petek teslim edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, törende yaptığı konuşmada, proje ile Kırklareli'nde arıcılığı daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

        Kırklareli'nin zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu ifade eden Karaca, bölgede yetiştirilen balın kaliteli olduğunu belirtti.

        Karaca, üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

        Törene İlçe Kaymakamı Onur Bektaş, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Acar ile üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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