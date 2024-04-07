Kofçaz'da arı yetiştiricilerine temel petek dağıtıldı

Kofçaz ilçesinde arı yetiştiricilerine temel petek dağıtıldı.

Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen, yüzde 80'i İl Özel İdaresi destekli "Petek Dağıtım Projesi" kapsamında Kofçaz ilçesinde 47 arı yetiştiricisine törenle 1080 kilogram temel petek teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, törende yaptığı konuşmada, proje ile Kırklareli'nde arıcılığı daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Kırklareli'nin zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu ifade eden Karaca, bölgede yetiştirilen balın kaliteli olduğunu belirtti.