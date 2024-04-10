Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne Bilgen Sevil atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:42 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne Bilgen Sevil atandı.

        Sevil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atandığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Demirköy'ün ormancılık açısından önemli olduğunu bildiren Sevil, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediğini sözlerine ekledi.

        - Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ilık, mesajında Emniyet Teşkilatının 179 yıldır Türk milletinin huzur ve güvenliğini sağladığını belirtti.

        Polis teşkilatının gece gündüz demeden görevi başında olduğunu bildiren Ilık, mesajında şunları kaydetti:

        "Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışarak ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamaktadırlar. Kamu düzenini, vatandaşlarının canını ve malını korumak için özverili bir şekilde çalışan emniyet teşkilatımız vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakârlık göstermektedirler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi
        Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi
        Kırklareli'nin köylerinde asırlık Balkan bayram geleneği yaşatılıyor
        Kırklareli'nin köylerinde asırlık Balkan bayram geleneği yaşatılıyor
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'tan, kutlama çiçeği yerine "eğitim bursu"...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'tan, kutlama çiçeği yerine "eğitim bursu"...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Emniyet Müdürü Çamuroğlu'nu ziyaret etti
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Emniyet Müdürü Çamuroğlu'nu ziyaret etti
        Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu
        Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu
        Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin Ramazan Bayramı mesajı
        Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin Ramazan Bayramı mesajı