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        Görme engelli iki kız kardeş zorlukları beraber aşıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, yaşamlarını görme engelli olarak sürdüren ancak hayata sıkı sıkı tutunan iki kardeş zorlukları birlikte aşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:17 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:17
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        Görme engelli iki kız kardeş zorlukları beraber aşıyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, yaşamlarını görme engelli olarak sürdüren ancak hayata sıkı sıkı tutunan iki kardeş zorlukları birlikte aşıyor.

        Anne Sevtap Bala'nın hamilelik dönemlerinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Senem ve Gizem görme engelli dünyaya geldi.

        Küçük yaşlarda anne babaları ve diğer kardeşlerinin yardımıyla hayata tutunan 13 yaşındaki Senem ile 19 yaşındaki Gizem, birbirlerine olan destekleriyle de zorlukları aşmaya çalışıyor.

        Babaeski Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Senem ve Babaeski Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Gizem, öğretmen olma hayaliyle eğitimlerine devam ederken, yaşam sevinçleri ve azimleriyle çevrelerindekilere de örnek oluyor.

        - Senem'in hayali Türkçe öğretmeni olmak

        Senem Bala, AA muhabirine, ablasıyla karşılaştıkları zorlukları aşmayı başardıklarını belirtti.

        Her ne olursa olsun hayatlarından memnun olduğunu ifade eden Senem, bazen arkadaşlarıyla oyun oynayamamanın hüznünü yaşadığını dile getirdi.

        Sürekli ablasıyla bir arada olduğunu ve birbirlerine güç verdiklerini anlatan Senem Bala, "En büyük hayalim Türkçe öğretmeni olmak. Çocuklarla vakit geçirmek, onlara bir şeyler öğretmek istiyorum. Ben bu hayalime çok sevdiğim öğretmenlerimden esinlendim. Bir diğer hayalim de basketbol oynamak. Bir yere giderken hep ablamla gidiyoruz. Birbirimize güç veriyor, birbirimizin gözü oluyoruz." diye konuştu.

        Gizem Bala ise kardeşiyle aralarındaki bağın çok güçlü olduğunu ifade etti.

        - "İki kardeş şu anda bir bedendeler"

        Anne Sevtap Bala ise kızlarına en iyi şekilde baktıklarını belirtti.

        Kızlarının sosyal hayatlarının biraz kısıtlı olduğunu ifade eden Bala, "Çocuklar gibi oynayıp zıplayamıyorlar. Çok zor, öyle bir zor ki anlatamam. Hep onların yanında olmak zorundayız."dedi.

        Bala, birçok kez tedavi amacıyla kızlarının ameliyat olduğunu ancak bir sonuç alamadıklarını aktardı.

        İki kardeşin birbirine çok destek olduğunun altını çizen Bala, "Normal çocukluklarını yaşayamadılar. Hayatımızın büyük bir bölümü evin içinde. Hayatımız tabii ki yarım. 'Memnun musunuz?' derseniz, Allah onları bana verdiği için memnunum. İki kardeş şu anda bir bedendeler. İki beden değiller çünkü kardeşi ablasının, ablası kardeşinin gözü olmuş durumda." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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