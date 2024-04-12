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        Kırklarelili öğrenciler, TEKNOFEST İzmir'den sonra Adana'da da birincilik hedefliyor

        UFUK ERTOP - TEKNOFEST İzmir'de "Deneyap Makeathon Yarışması"nda birinci olan Kırklarelili öğrenciler, yeni projeleriyle bu yıl da Adana'da kürsüye çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:11
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        Kırklarelili öğrenciler, TEKNOFEST İzmir'den sonra Adana'da da birincilik hedefliyor
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        UFUK ERTOP - TEKNOFEST İzmir'de "Deneyap Makeathon Yarışması"nda birinci olan Kırklarelili öğrenciler, yeni projeleriyle bu yıl da Adana'da kürsüye çıkmayı hedefliyor.

        Kırklareli Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin "İlham Perileri" isimli takımı "TOS-TOS", "Innovatrix Queens" takımı "Elevate watch", "Gıda akışı ayırıcı", "Planlı ders çalışıyorum", "Akıllı sigara kullanımının tespiti", "Otomatik iletişim butonları", "Kütüphane güvenliği bilgilendirme sistemi", "İş güvenliği ve alarm reaksiyon dizaynı" ve "Yük taşıma kutularının güvenlik sistemi", "Promethium" takımı ise "A.E.T.S." ve "Hayat kurtaran" projeleri ile TEKNOFEST Adana'da yarışacak.

        İzmir'deki birinciliğin ardından her biri ayrı takım kuran öğrenciler Berra Sezer, Zehra Pınar Eligül ve Emirhan Vatansever, takım arkadaşları Rana Açar, Ayşe Nazlı Kayacan, Ömer Lütfü Alım, Altan Özer, Mustafa Kavak ve Uras Mete Coşkun ile yeni projelerle başarıya ulaşmayı hedefliyor.

        Öğrenciler, birden fazla kategoride yarışacakları projeleri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

        - Engelli bireyler için sandalye tasarladılar

        Öğrencilerden Zehra Pınar Eligül, AA muhabirine, TEKNOFEST Adana'da "TOS-TOS" adını verdikleri tekerlekli otomatik sandalye projesi ile yarışacaklarını söyledi.

        Proje ile engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak istediklerini dile getiren Eligül, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan birçok insanın yürüme yetisini kaybettiğini, depremlerin ardından engelli bireyler için tekerlekli otomatik sandalye projesi fikrinin oluştuğunu ifade etti.

        TOS-TOS'a birçok özellik yüklediklerini anlatan Eligül, şunları kaydetti:

        "Projemizle engelli kardeşlerimizin daha rahat hareket etmesini ve okullarında daha rahat eğitim almalarını sağlamak istiyoruz. Bu projeyi özellikle deprem bölgesindeki engelli kardeşlerimiz için tasarladık. Depremden sonra yürüme yetisini yitirmiş arkadaşlarımızı gördük, sonra aklımıza bu fikir geldi. Onları nasıl daha rahat ettirebiliriz diye düşündük, ona göre bir tasarım yaptık ve bunun üzerine yoğunlaştık. Tekerlekli sandalyenin alt kısmında eşyalarını koyabilecekleri, sağ tarafında çantalarını asabilecekleri, sol tarafta ise masa yerine kullanabilecekleri bir bölüm bulunmakta. Bu şekilde engelli arkadaşlarımız daha rahat eğitim alabilecek."

        - Şüpheli hareket algılayan güvenlik kamerası

        Innovatrix Queens takımından Rana Açar da Adana'ya 6 kategoride 8 proje ile katılacaklarını söyledi.

        Hazırladıkları projeler arasında "İşgard" projesinin dikkati çektiğini ifade eden Açar, hırsızlığa karşı yapay zekayı da kullanarak güvenlik kamera sistemi geliştirdiklerini belirtti.

        Kameraların, şüpheli hareketleri algılayıp güvenlik birimlerine olay öncesi ikazda bulunduğunu anlatan Açar, "Günümüzdeki kameralar olay olduktan sonra suçlunun belirlenmesi üzerine tasarlanmış. Fakat bizim tasarladığımız 'işgard' kameralarımızda yapay zeka teknolojisini kullandık, hırsızlığı önlemek amacıyla yapay zekalı kamera sistemi oluşturduk. Olay anında kameralarımız görüntüyü işliyor ve şüpheli bir hareket, güvenliği sarsacak hareketler varsa bunu mobil uygulama üzerinden iş yeri sahibine bildiriyor, daha hızlı çözüm üretmeye yarıyor. Bu sayede günümüzdeki kameraların aksine olay olduktan sonra değil, olay olmadan önce müdahale edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        "Promethium" takım kaptanı Emirhan Vatansever de Adana'dan başarıyla dönmek için proje hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

        "Hayat kurtaran" ve "A.E.T.S" adını verdikleri iki projeyle TEKNOFEST'e katılacaklarını anlatan Vatansever, İzmir'deki başarıyı Adana'da da yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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