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        Kırklareli Valisi Ekici, Belediye Başkanı Bulut'u kabul etti

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:28 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:28
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        Kırklareli Valisi Ekici, Belediye Başkanı Bulut'u kabul etti
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında kabul etti.

        Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bulut ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.

        Bulut ise kentin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için çalışacaklarını söyledi.

        Gece gündüz demeden yorulmadan çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Bulut, görevini layıkıyla yerine getireceğini kaydetti.

        Ziyarette başkan yardımcıları Kürşad Yamaner ile Burak Süzülmüş yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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