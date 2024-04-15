Kırklareli Valisi Ekici, Belediye Başkanı Bulut'u kabul etti

Gece gündüz demeden yorulmadan çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Bulut, görevini layıkıyla yerine getireceğini kaydetti.

Bulut ise kentin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için çalışacaklarını söyledi.

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