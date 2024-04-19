Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60 olarak ölçüldü

ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da kış döneminde aralıklarla etkili olan kar ve sağanaklarla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 60 olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlar Aralık 2023-Nisan 2024 arasında yaklaşık 60 milyon metreküp su aldı.

Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, yağışlarla birlikte 669 milyon 593 bin metreküp olarak ölçüldü. Bu barajlarda geçen yıl nisan ayında 586 milyon 224 bin metreküp su bulunuyordu.

Edirne'de geçen yıl nisan ayında 261 milyon 504 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, bu yıl 304 milyon 86 bin metreküpe yükseldi.

Kırklareli'nde geçen yıl nisanda 164 milyon 281 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu yılın aynı döneminde yağışlara rağmen 147 milyon 943 bin metreküp olarak ölçüldü.

Tekirdağ'da ise geçen yıl nisanda 160 milyon 439 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu yıl nisanda 217 milyon 564 bin metreküpe yükseldi.

Trakya'daki 14 barajda geçen yıl nisan ayında yüzde 53 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 60 olarak tespit edildi.