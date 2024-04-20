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        Öğrenciler yurtlardaki fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarındaki fazla yemekleri, "Komşum" projesi kapsamında her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:28
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        Öğrenciler yurtlardaki fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarındaki fazla yemekleri, "Komşum" projesi kapsamında her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

        Bakanlık, yurtlardaki yemekhanelerde çıkan yemeklerin israf olmaması ve öğrencilerin yardımlaşma duygusunu pekiştirmek amacıyla 4 yıl önce "Komşum" projesini hayata geçirdi.

        Kırklareli'nde bu yıl 3 yurtta başlayan proje kapsamında, tüketilmeyen yemekler, gönüllü 40 öğrenci tarafından özenle paketlenip yurtlara ait araçlarla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

        Gönüllü öğrenciler, yaklaşık 50 aileye her gün sıcak yemek teslim ediyor.

        Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Gamze Çağlayan, AA muhabirine, projede görev almaktan mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

        Yurtta hazırlanan yemekleri paketleyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Çağlayan, "Bu projede gönüllü yer aldım çünkü toplumda paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

        - "Bir kişiyi mutlu ettiğimizde o bize huzur olarak dönüyor"

        Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Fatmanur Doğan ise bu tür sosyal sorumluluk projelerinin, toplumdaki paylaşma, hoşgörü ve sevgi bağlarını güçlendirdiğini kaydetti.

        Bu projenin çok önemli olduğunu dile getiren Doğan, yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarında büyük mutluluk yaşadıklarını vurguladı.

        Doğan, "Teknolojinin gelişmesiyle insanlar birbirlerinden uzaklaştığı için biraz vicdan değerimizi kaybettiğimizi düşünüyoruz. Böylelikle yapılan bu etkinliklerle, vicdanımızın olduğunu hatırlamış oluyoruz. Bir kişiyi mutlu ettiğimizde o bize huzur olarak dönüyor." ifadelerini kullandı.

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