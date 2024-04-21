Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde okullar arası bocce turnuvası şampiyonu TOBB Sosyal Bilimler Lisesi genç erkek bocce takımı, Sakarya'daki grup müsabakalarına katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:15 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde okullar arası bocce turnuvası şampiyonu TOBB Sosyal Bilimler Lisesi genç erkek bocce takımı, Sakarya'daki grup müsabakalarına katılacak.

        Takım antrenörü İlker Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın grup müsabakalarına hazırlandığını belirtti.

        Antrenmanların yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Arslantaş, grup müsabakalarında da şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydetti.

        - Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu sona erdi

        Lüleburgaz'da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu sona erdi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

        Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Salih Yüce de katıldı.

        - Bolu gezisi düzenlendi

        Pınarhisar Belediyesince Bolu gezisi düzenlendi.

        Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik gerçekleştirilen gezide, Yedigöller gezildi.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, kültür ve sanat etkinliklerini sürdürdüklerini belirterek, geziye katılanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Siyahtan beyaza...
        Siyahtan beyaza...
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri

        Benzer Haberler

        Demirköy'de yöresel ürün satış dükkanları törenle açıldı
        Demirköy'de yöresel ürün satış dükkanları törenle açıldı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Kırklareli'nde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        Kırklareli'nde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        Öğrenciler yurtlardaki fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
        Öğrenciler yurtlardaki fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü