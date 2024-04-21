Belediye Başkanı İhsan Talay, kültür ve sanat etkinliklerini sürdürdüklerini belirterek, geziye katılanlara teşekkür etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Antrenmanların yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Arslantaş, grup müsabakalarında da şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydetti.

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