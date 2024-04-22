Kırklareli'nde sisle buluşan Yıldız Dağları dron ile görüntülendi
Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarıyla örtülü Yıldız Dağları'nda sis etkili oldu.
Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarıyla örtülü Yıldız Dağları'nda sis etkili oldu.
Demirköy ilçesinde 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları'nda sis güzel görüntüler oluşturdu.
Yıldız Dağları'nın sisle sunduğu manzara, dron ile görüntülendi.
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