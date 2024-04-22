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        Kırklareli'nde sisle buluşan Yıldız Dağları dron ile görüntülendi

        Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarıyla örtülü Yıldız Dağları'nda sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:39
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        Kırklareli'nde sisle buluşan Yıldız Dağları dron ile görüntülendi
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        Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarıyla örtülü Yıldız Dağları'nda sis etkili oldu.

        Demirköy ilçesinde 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları'nda sis güzel görüntüler oluşturdu.

        Yıldız Dağları'nın sisle sunduğu manzara, dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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