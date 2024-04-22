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        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:20 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:20
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        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 58 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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