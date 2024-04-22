Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 58 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirilmişti.

Şüphelilerden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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