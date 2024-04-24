Kırklareli'nde muhasebeci ve mali müşavirler vergi beyanı sürelerinin uzatılmasını talep etti

Kırklareli'nde muhasebeci ve mali müşavirler, 2023 yılı kurumlar vergisi, geçici vergi beyanları ile e-defter beratlarının yükleme sürelerinin uzatılması talebinde bulundu.

Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Burhan Üstünkol, oda binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, 2023 yılı kurumlar vergisi, geçici vergi beyanları ile e-defter beratlarının yükleme sürelerinin uzatılmasını talep ettiklerini belirtti.

Meslek mensupları aracılığı ile alınan beyan ve bildirimlerin sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Üstünkol, beyan ve bildirimlerin içeriklerinin de kolaylaşmak yerine zorlaştırıldığını ileri sürdü.