Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Demirköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile jandarma komutanlığı ekipleri ilçeye düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçlardan bazıları polis ve jandarma araçlarına çarparak bölgeden uzaklaştı.
Kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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