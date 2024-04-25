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        Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:19 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:19
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        Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Demirköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile jandarma komutanlığı ekipleri ilçeye düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçlardan bazıları polis ve jandarma araçlarına çarparak bölgeden uzaklaştı.

        Kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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