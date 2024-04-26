Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 19'a yükseldi

Operasyonu genişleten ekipler göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, dün Demirköy ilçesinde düzenlenen operasyonda polis ekiplerince kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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