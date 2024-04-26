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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 19'a yükseldi

        Kırklareli'nde düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:00
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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 19'a yükseldi
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        Kırklareli'nde düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

        Alınan bilgiye göre, dün Demirköy ilçesinde düzenlenen operasyonda polis ekiplerince kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Operasyonu genişleten ekipler göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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