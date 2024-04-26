Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Tatarköy köyü muhtarı Adil Bayrak'ı makamında kabul etti.

Yüce, ziyarette muhtar Bayrak'tan köydeki çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Bayrak'a görevinde başarılar dileyen Yüce, görev süresince gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı da Kocakurt'a teşekkür etti etti.

- İlaçlama çalışması

Evrensekiz beldesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Birol Özbay, yaptığı yazılı açıklamada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdiğini belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını larva üreme alanları kanalizasyon sistemleri, fosseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar ve parklarda sürdürdüğünü aktaran Özbay, ilaçlamaların belirli periyotlar halinde gerçekleştirileceğini kaydetti. - Çiftçilere tarımsal üretimin planlanması programı tanıtıldı Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere tarımsal üretimin planlanması programı tanıtıldı. Bitkisel Üretim Şube Müdürü Gökalp Muzikacı, Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanacak program çalışmaları hakkında bilgi verdi.