Toplantıda, diğer yürütülen projeler de görüşüldü.

Kentte kadın girişimcilerin sayısını arttırmak, kadınların iş yaşamında daha fazla yer almalarını sağlamak istediklerini ifade eden Altıntel, bu kapsamda projelere devam edeceklerini kaydetti.

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