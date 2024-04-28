Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Yüce, Hamzabey, Yenitaşlı ve Ceylan köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü.

Köylerde devam eden yatırımları inceleyen Yüce, planlanan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Sinan Kırımlı, Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpaslan Akçakavak ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan da yer aldı.