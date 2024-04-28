Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
Kırklareli'nin Ürünlü köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.
Kırklareli'nin Ürünlü köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.
İl Müftülüğünce köy camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.
Müftü Yusuf Eviş, yaptığı konuşmada duaların kabul olmasını diledi.
Yağmur duasının, bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Eviş, her köy ve beldede yağmur duası düzenlemeye çalıştıklarını kaydetti.
Eviş, duaya katılanlara teşekkür etti.
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