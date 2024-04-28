Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Yağmur duasının, bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Eviş, her köy ve beldede yağmur duası düzenlemeye çalıştıklarını kaydetti.

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