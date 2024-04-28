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        Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

        Kırklareli'nin Ürünlü köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:55 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:55
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        Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
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        Kırklareli'nin Ürünlü köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

        İl Müftülüğünce köy camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

        Müftü Yusuf Eviş, yaptığı konuşmada duaların kabul olmasını diledi.

        Yağmur duasının, bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Eviş, her köy ve beldede yağmur duası düzenlemeye çalıştıklarını kaydetti.

        Eviş, duaya katılanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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