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        Kırklareli'nde sağanak

        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:14
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        Kırklareli'nde sağanak
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        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurun durmasını bekledi.

        Kırklareli Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı.

        Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

        Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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