Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy'de buğday zararlısı süneyle mücadele başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:56 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pehlivanköy'de buğday zararlısı süneyle mücadele başlatıldı.

        Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin bölgede süneyle mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Sünenin hububatın en önemli zararlısı olduğu belirtilen açıklamada, buğdayda verim ve kalitede düşüşe neden olduğu kaydedildi.

        - Tarımsal üretimin planlanması toplantısı

        Vize'de çiftçilere tarımsal üretimin planlanması programı tanıtıldı.

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Gökalp Muzikacı, Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, program çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Muzikacı, toplantıda bitkisel üretimin planlanması programı ile tarımsal üretimin planlı şekilde yürütüleceğini söyledi.

        Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu'da katıldı.

        - Toplum Sağlığı Başkanları toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde ilçe toplum sağlığı başkanları toplantısı yapıldı.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sağlık alanında yapılan ve devam eden yatırımlar ile planlanan yatırımlar görüşüldü.

        Toplantıda, sağlık birimlerindeki personel durumu da değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde sağanak
        Kırklareli'nde sağanak
        Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
        Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Gülle atmada 4 kez Türkiye şampiyonu olan sporcunun gözü uluslararası başar...
        Gülle atmada 4 kez Türkiye şampiyonu olan sporcunun gözü uluslararası başar...
        Kırklareli'nde kayıp kişi sazlık alanda ölü bulundu
        Kırklareli'nde kayıp kişi sazlık alanda ölü bulundu