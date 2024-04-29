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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:28
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Yüce, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda birinci olan Oğuzhan Avcı ve üçüncü Ezgi Akbulut'u tebrik etti.

        Öğrencilerin başarıları ile gurur duyduğunu ifade eden Yüce, sporcuları her zaman desteklediklerini belirtti.

        - Bilim fuarı düzenlendi

        Lüleburgaz'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrenciler projelerini sergiledi.

        Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesinde gerçekleştirilen fuarda çeşitli alanlarda 20 proje tanıtıldı.

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Öteleş, stantları gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

        - "Evimiz Dünya Projesi"

        Lüleburgaz TEMA Vakfı temsilciliğince yürütülen "Evimiz Dünya Projesi" çalışmaları sürüyor.

        Proje kapsamında Bahçelievler İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere proje tanıtıldı.

        38 öğrenci projeye dahil edilerek yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, hava, su, toprak, iklim değişikliği hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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