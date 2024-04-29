Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Yüce, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda birinci olan Oğuzhan Avcı ve üçüncü Ezgi Akbulut'u tebrik etti.

Öğrencilerin başarıları ile gurur duyduğunu ifade eden Yüce, sporcuları her zaman desteklediklerini belirtti.

- Bilim fuarı düzenlendi

Lüleburgaz'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrenciler projelerini sergiledi.

Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesinde gerçekleştirilen fuarda çeşitli alanlarda 20 proje tanıtıldı.