Trakya'dan geçen ay 253,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Trakya'dan mart ayında 253,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay ihracat rakamları geçen yılın aynı dönemine göre Kırklareli'nde artış gösterirken, Edirne ve Tekirdağ'da düşüş yaşandı.

Kırklareli'nde ihracat bu yıl mart ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 29,5 milyon dolar, Tekirdağ'da yüzde 25,5 azalarak 213,4 milyon dolar, Edirne'de ise yüzde 5,5 azalarak 10,2 milyon dolar olarak kaydedildi.