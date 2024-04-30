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        Trakya'dan geçen ay 253,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Trakya'dan mart ayında 253,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:49 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:49
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        Trakya'dan geçen ay 253,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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        Trakya'dan mart ayında 253,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, geçen ay ihracat rakamları geçen yılın aynı dönemine göre Kırklareli'nde artış gösterirken, Edirne ve Tekirdağ'da düşüş yaşandı.

        Kırklareli'nde ihracat bu yıl mart ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 29,5 milyon dolar, Tekirdağ'da yüzde 25,5 azalarak 213,4 milyon dolar, Edirne'de ise yüzde 5,5 azalarak 10,2 milyon dolar olarak kaydedildi.

        İthalatta da Kırklareli'nde yüzde 6,5 artış olurken, Tekirdağ'da yüzde 22,8 ile Edirne'de de 37,1 düşüş gözlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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