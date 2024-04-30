Kırklareli'nde şiddetli rüzgar etkili oldu
Kırklareli'nde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kırklareli'nde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte öğle saatlerinde başlayan rüzgar, zaman zaman şiddetini arttırıyor.
Rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.
Devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Ağaç, Kırklareli Belediyesi ekiplerince yoldan temizlendi.
Rüzgarın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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