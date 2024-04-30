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        Kırklareli'nde şiddetli rüzgar etkili oldu

        Kırklareli'nde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:36 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:36
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        Kırklareli'nde şiddetli rüzgar etkili oldu
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        Kırklareli'nde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan rüzgar, zaman zaman şiddetini arttırıyor.

        Rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.

        Devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Ağaç, Kırklareli Belediyesi ekiplerince yoldan temizlendi.

        Rüzgarın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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