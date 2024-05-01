KTSO Başkanı Ilık'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Soner Ilık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında alın terleriyle ekmeğini kazanan tüm çalışanların birer kahraman olduklarını belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Ilık, Türkiye'nin Atatürk'ün gösterdiği uygarlık hedefine emekçi ve girişimci dayanışmasıyla yürüyeceğine inandığını kaydetti.

1 Mayıs'ın emeğin, mücadelenin, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti: