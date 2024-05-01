Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ercan Yılmaz'ı ziyaret etti. Yaralı personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Sarıçam, kendilerine iletilen sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Sarıçam, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla ile Gazi Kemal Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

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