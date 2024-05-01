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        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 09:36 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:36
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ziyaretlerde bulundu.

        Sarıçam, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla ile Gazi Kemal Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Sarıçam, kendilerine iletilen sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

        Sarıçam, ardından Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Burhan Üstünkol'u ziyaret etti.

        - Belediye Başkanı Bulut'tan ziyaret

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, iş kazasında yaralanan personelini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

        Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ercan Yılmaz'ı ziyaret etti. Yaralı personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Personelinin sağlık durumunun takipçisi olacağını belirten Bulut, yaralanan Yılmaz'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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