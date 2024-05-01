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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:41
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Yüce, Ceylanköy, Hamzabey ve Yenitaşlı köylerini ziyaret etti.

        Yatırımları inceleyen Yüce, çalışmalar hakkında köy muhtarlarından bilgi aldı.

        Ziyaretlerde kurum müdürleri de hazır bulundu.

        - Yerli arpa çeşitleri deneme alanları incelendi

        Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce arpa demonstrasyon tarlaları incelendi.

        Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile teknik ekip yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan alanları gezdi.

        Ekip, arpanın gelişimini inceleyip, kontrol etti.

        Yerli ve milli ürünlere önem verdiklerini ifade eden Gürsu, bölge yapısına uygun arpa çeşidini belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde iki köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Karakoç köyü ile Babaeski ilçesinin Çiğdemli köyüne 3 Mayıs Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Karakoç köyünde 09.00-14.00, Çiğdemli köyünde ise 10.00-16.00 saatlerinde yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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