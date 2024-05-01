TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Karakoç köyü ile Babaeski ilçesinin Çiğdemli köyüne 3 Mayıs Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Yerli ve milli ürünlere önem verdiklerini ifade eden Gürsu, bölge yapısına uygun arpa çeşidini belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile teknik ekip yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan alanları gezdi.

Yüce, Ceylanköy, Hamzabey ve Yenitaşlı köylerini ziyaret etti.

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