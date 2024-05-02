Kırklareli'nde kulüpler arası özel sporcular masa tenisi il birinciliği müsabakası yapıldı
Kırklareli'nde kulüpler arası özel sporcular masa tenisi il birinciliği müsabakası gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde kulüpler arası özel sporcular masa tenisi il birinciliği müsabakası gerçekleştirildi.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaya 4 kulüpten 10 sporcu katıldı.
Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler, yaptığı konuşmada müsabakalara katılan sporculara teşekkür etti.
Özel sporcuların masa tenisine yönlendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Güler, kentin adını sporla duyurmak istediklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından müsabakalar gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
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