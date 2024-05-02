Kırklareli'nde kulüpler arası özel sporcular masa tenisi il birinciliği müsabakası yapıldı

Özel sporcuların masa tenisine yönlendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Güler, kentin adını sporla duyurmak istediklerini kaydetti.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler, yaptığı konuşmada müsabakalara katılan sporculara teşekkür etti.

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