Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Yurda kaçak timsah derisi sokmaya çalışan 3 sanığın 5'er yıla kadar hapsi istendi

        Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan kaçak yolla timsah derisi ve otomobil parçaları getirmeye çalışan 3 sanık hakkında 5 yıla kadar hapis istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:40 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yurda kaçak timsah derisi sokmaya çalışan 3 sanığın 5'er yıla kadar hapsi istendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan kaçak yolla timsah derisi ve otomobil parçaları getirmeye çalışan 3 sanık hakkında 5 yıla kadar hapis istendi.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan tutuksuz sanık B.B, D.C. ile R.G. hakkında hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanık R.G'nin otomobil ile 23 Temmuz 2023'te yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada Dereköy Sınır Kapısı'nda aramaya tabi tutulduğu, kontrollerde otomobilin bagajında mikrodalga fırın içerisine gizlenmiş halde üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile kıyafetlerin arasında otomobil parçalarının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

        R.G. iddianamede yer alan ifadesinde, timsah derisi ve otomobil parçalarını Ukrayna'dan temin ettiklerini ve Gürcistan'a götüreceklerini iddia etti.

        İddianamede, 3 sanık için 1 yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        - Olay

        R.G. yönetimindeki AA 2211 HI yabancı plakalı otomobil, Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinde aramaya tabi tutulmuş, otomobilde üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ve otomobil parçaları ele geçirilmişti.

        Kaçakçılık suçundan gözaltına alınan B.B, D.C. ve R.G. işlemleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş, adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 172 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 172 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde kulüpler arası özel sporcular masa tenisi il birinciliği müs...
        Kırklareli'nde kulüpler arası özel sporcular masa tenisi il birinciliği müs...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kırklareli'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "şike operasyonunda" teknik direktör ile kaleci gözaltına al...
        Kırklareli'nde "şike operasyonunda" teknik direktör ile kaleci gözaltına al...