Yurda kaçak timsah derisi sokmaya çalışan 3 sanığın 5'er yıla kadar hapsi istendi

Kaçakçılık suçundan gözaltına alınan B.B, D.C. ve R.G. işlemleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş, adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

R.G. yönetimindeki AA 2211 HI yabancı plakalı otomobil, Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinde aramaya tabi tutulmuş, otomobilde üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ve otomobil parçaları ele geçirilmişti.

İddianamede, 3 sanık için 1 yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

R.G. iddianamede yer alan ifadesinde, timsah derisi ve otomobil parçalarını Ukrayna'dan temin ettiklerini ve Gürcistan'a götüreceklerini iddia etti.

İddianamede, sanık R.G'nin otomobil ile 23 Temmuz 2023'te yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada Dereköy Sınır Kapısı'nda aramaya tabi tutulduğu, kontrollerde otomobilin bagajında mikrodalga fırın içerisine gizlenmiş halde üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile kıyafetlerin arasında otomobil parçalarının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan kaçak yolla timsah derisi ve otomobil parçaları getirmeye çalışan 3 sanık hakkında 5 yıla kadar hapis istendi.

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