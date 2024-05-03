Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, İnece Belediye Başkanı İlhan Arı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 09:10 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, İnece Belediye Başkanı İlhan Arı'yı ziyaret etti.

        Vali Ekici, Arı'ya görevinde başarılar diledi.

        Çalışmaları hakkında Arı'dan bilgi alan Ekici, belediyelerin çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

        Arı'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Bitki koruma ürünleri satışı yapan bayiler denetlendi

        Lüleburgaz Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğünce bitki koruma ürünleri satışı yapan bayiler denetlendi.

        Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri bayilerde ürünlerin saklanma koşulları ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Bıçakladığı kuzenine "Arkadaşlarını öldüreceğim" dedi! Barış 16 yaşındaydı!
        Bıçakladığı kuzenine "Arkadaşlarını öldüreceğim" dedi! Barış 16 yaşındaydı!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        15 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        15 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Sergen Yalçın kararını veriyor!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek
        Kırklareli'nde Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek
        Yurda kaçak timsah derisi sokmaya çalışan 3 sanığın 5'er yıla kadar hapsi i...
        Yurda kaçak timsah derisi sokmaya çalışan 3 sanığın 5'er yıla kadar hapsi i...
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 172 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 172 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde kulüpler arası özel sporcular masa tenisi il birinciliği müs...
        Kırklareli'nde kulüpler arası özel sporcular masa tenisi il birinciliği müs...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kırklareli'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü