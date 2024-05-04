Kırklareli'nde Yıldız Dağları'nın eteklerinde açan gelincikler doğayı renklendirdi

Trakya'nın bereketli topraklarının yeşillenmesiyle güzel görüntüler oluştuğunu ifade eden Şen, kentin deniz, tarih ve agro turizmiyle öne çıktığını kaydetti.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, kentin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Fotoğraf tutkunları da gelincik tarlalarına gelerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

Tarihi ve doğasıyla öne çıkan kentte, yol kenarlarındaki buğday ve arpa tarlalarında çiçek açan gelincikler, görenlerin dikkatini çekiyor.

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