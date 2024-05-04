Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Yıldız Dağları'nın eteklerinde açan gelincikler doğayı renklendirdi

        Kırklareli'nde Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın etekleri, açan gelinciklerle kırmızıya büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 09:30 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Yıldız Dağları'nın eteklerinde açan gelincikler doğayı renklendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın etekleri, açan gelinciklerle kırmızıya büründü.

        İlkbaharı ve doğanın uyanışını simgeleyen gelincikler, doğal yetiştikleri bölgede görsel şölen sunuyor.

        Tarihi ve doğasıyla öne çıkan kentte, yol kenarlarındaki buğday ve arpa tarlalarında çiçek açan gelincikler, görenlerin dikkatini çekiyor.

        Yoldan geçenler araçlarını durdurup gelincik tarlalarını fotoğraflıyor.

        Fotoğraf tutkunları da gelincik tarlalarına gelerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

        Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, kentin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

        Trakya'nın bereketli topraklarının yeşillenmesiyle güzel görüntüler oluştuğunu ifade eden Şen, kentin deniz, tarih ve agro turizmiyle öne çıktığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Gazze'de havadan yardım faciası
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        "Kupa için fazlası gerek"
        "Kupa için fazlası gerek"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığından yargılanan çift hapis cezasına çarptı...
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığından yargılanan çift hapis cezasına çarptı...
        Kırklareli'nde "şike operasyonunda" gözaltına alınan teknik direktör ve kal...
        Kırklareli'nde "şike operasyonunda" gözaltına alınan teknik direktör ve kal...
        Göçmen kaçakçılığıyla suçlanan sanık, göçmen başına 2 bin lira almış
        Göçmen kaçakçılığıyla suçlanan sanık, göçmen başına 2 bin lira almış
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek
        Kırklareli'nde Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek