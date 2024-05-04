Kırklareli merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 174 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ile uzun namlulu tabanca dipçiği ele geçirilmişti.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 4 gün önce düzenlediği operasyonda 20 kişiyi yakalamıştı.

Şüphelilerden 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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