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        Kırklareli merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli merkezli İstanbul ve Ordu'da düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:26
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        Kırklareli merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli merkezli İstanbul ve Ordu'da düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 4 gün önce düzenlediği operasyonda 20 kişiyi yakalamıştı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 174 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ile uzun namlulu tabanca dipçiği ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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