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        Kırklareli Valisi Ekici'den Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:36
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        Kırklareli Valisi Ekici'den Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası mesajı
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici, mesajında her bireyin yaşamında karayolu trafiğinin önemli bir yeri bulunduğunu bildirdi.

        Artan nüfus ve taşıt sayısı nedeniyle çağın en önemli konularından birinin trafik güvenliği olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

        "Kural ihlalleri, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle meydana gelen kazalarda binlerce kişi hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Yaşanılan trafik kazalarının sona ermesi adına emniyet ve jandarma teşkilatımız başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız büyük gayretler sarf etmektedir. Ancak, sadece bu işle sorumlu kurum ve kuruluşların çalışmaları trafikte kişilerin güvenliğinin sağlanması için yeterli değildir. Günümüzde trafik emniyeti, toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasını ve duyarlılığını gerektirmektedir."

        Trafik kazalarının kurallara uyulduğu takdirde önlenebilir olduğunu ifade eden Ekici, doğru ilkyardım uygulamalarının da hayat kurtarıldığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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