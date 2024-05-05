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        Trakya'dan nisanda 166,2 milyon dolarlık ihracat

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 166 milyon 239 bin 310 dolarlık ihracat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:46 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:46
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        Trakya'dan nisanda 166,2 milyon dolarlık ihracat
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 166 milyon 239 bin 310 dolarlık ihracat yapıldı.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller sektörleri öne çıktı.

        Nisan ayında bölgede en çok ihracat 145 milyon 633 bin 310 dolar ile Tekirdağ'dan gerçekleştirildi, kentten bir önceki yılın aynı döneminde 144 milyon 450 bin 480 dolarlık dış satım yapılmıştı.

        2. sırasında yer alan Kırklareli'nden 14 milyon 50 bin 720 dolar, Edirne'den ise 6 milyon 555 bin 280 dolarlık ihracat yapıldı.

        Tekirdağ'da demir ve demir dışı metaller sektörlerinde 37 milyon 297 bin 380 dolarlık ürün ihracatı yapılırken, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde Kırklareli'nden 5 milyon 195 bin 280 dolar, Edirne'den de 2 milyon 444 bin 30 dolarlık dış satıma imza atıldı.

        Bölgeden ocak-nisan döneminde toplam 707 milyon 961 bin 640 dolarlık ihracat yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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