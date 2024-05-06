Türkiye'ye kaçak yollarla havyar getiren sanığa 5 yıla kadar hapsi istemi

K.O. yönetimindeki BH0747TH plakalı otomobil, 26 Aralık 2023 tarihinde Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinde aramaya tabi tutulmuş, otomobilde 6 kilo 320 gram havyar, 70 etiket ile 25 boş kavanozun ele geçirilmişti.

İddianamede, ele geçirilen havyarın piyasa değerinin 172 bin 465 lira olduğu ifade edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık K.O, ele geçirilen havyar ve diğer malzemelerin kendisine ait olmadığını, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin siparişi üzerine Türkiye'ye getirdiğini savundu.

Yönetimindeki BH0747TH plakalı otomobille Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan K.O'nun durdurulduğu ve otomobilde gümrük muhafaza ekiplerince şüphe üzerine arama yapıldığı belirtilen iddianamede, otomobilde 12 şeffaf plastik ambalaj içerisinde 6 kilo 320 gram havyar, 70 etiket ile 25 boş kavanozun ele geçirildiği aktarıldı.

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