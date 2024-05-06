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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da lise öğrencileri İngilizce münazarada yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:43
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da lise öğrencileri İngilizce münazarada yarıştı.

        Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya, Ramazan Yaman Fen Lisesi, Tek Güzel Sanatlar Lisesi, Düvenciler Anadolu Lisesi, Kepirtepe Anadolu Lisesi, Lüleburgaz Lisesi, Özel Lüleburgaz Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim Sanat Merkezi'nden 8 öğrenci katıldı.

        Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Yarışmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de takip etti.

        - Belediye meclisi toplandı

        Lüleburgaz Belediye Meclisi toplantısı yapıldı.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Taksi ve toplu taşıma araçları ulaşım ücreti, katı atık ücretleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kreş ve gündüz bakım evi ücretlerine zam talepleri, plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

        - Muhtarlar Derneği genel kurulu yapıldı

        Lüleburgaz Köy ve Mahalli İdareler Muhtarlar Derneği'nin genel kurul toplantısı yapıldı.

        Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Tek liste ile yapılan seçimde mevcut dernek başkanı Sabri Gündüz yeniden seçildi.

        Yönetim kurulunda ise Esra Birol, Tuğçe Gören, Gürsel Güney, Ahmet Sezer, Şaban Aykır, Caner Gündağ, Ünal Çetin, Çilem Tuncay, Aydın Sezgin ve Yavuz Çavdar yer aldı.

        Gündüz, konuşmasında, destek veren herkese teşekkür ederek, dernek faaliyetlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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