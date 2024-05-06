Yönetim kurulunda ise Esra Birol, Tuğçe Gören, Gürsel Güney, Ahmet Sezer, Şaban Aykır, Caner Gündağ, Ünal Çetin, Çilem Tuncay, Aydın Sezgin ve Yavuz Çavdar yer aldı.

Tek liste ile yapılan seçimde mevcut dernek başkanı Sabri Gündüz yeniden seçildi.

Taksi ve toplu taşıma araçları ulaşım ücreti, katı atık ücretleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kreş ve gündüz bakım evi ücretlerine zam talepleri, plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Yarışmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de takip etti.

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