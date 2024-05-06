Kırklareli'nde vatandaşlara trafik kuralları anlatıldı

Standı ziyaret eden çocuklara da boyama kitabı hediye edildi.

Ekipler burada jandarma ve polis ekiplerinin kullandığı araç ve gereçleri tanıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında alışveriş merkezinde stant açtı.

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