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        Kırklareli'nde markette çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 08:24 Güncelleme: 07.05.2024 - 08:24
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        Kırklareli'nde markette çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Akalar Mahallesi Tırnova Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki marketin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı, alevler depodan markete de sıçradı.

        Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri binadaki vatandaşları tahliye etti. İtfaiye erleri yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

        Marketin üst katındaki dairelerde dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yangın sonucu markette hasar oluştu.

        Olay yerine gelen Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner, apartmandan tahliye edilenlerin otellerde misafir edileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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