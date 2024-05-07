Kırklareli'nde markette çıkan yangın söndürüldü

Polis ekipleri binadaki vatandaşları tahliye etti. İtfaiye erleri yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Akalar Mahallesi Tırnova Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki marketin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı, alevler depodan markete de sıçradı.

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