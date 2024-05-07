Kırklareli'nde umuma açık yerlerde çalışan yabancı uyruklu 24 kadın sınır dışı edilecek
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde umuma açık yerlerde çalışan yabancı uyruklu 24 kadın yakalandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde umuma açık yerlerde çalışan yabancı uyruklu 24 kadın yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı umuma açık yerlerde yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı bilgisine ulaştı.
İşletmelerde çalıştırılan 24 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.
Zührevi hastalık taşıdığı belirlenen kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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