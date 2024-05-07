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        Kırklareli'nde umuma açık yerlerde çalışan yabancı uyruklu 24 kadın sınır dışı edilecek

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde umuma açık yerlerde çalışan yabancı uyruklu 24 kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:09
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        Kırklareli'nde umuma açık yerlerde çalışan yabancı uyruklu 24 kadın sınır dışı edilecek
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde umuma açık yerlerde çalışan yabancı uyruklu 24 kadın yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı umuma açık yerlerde yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı bilgisine ulaştı.

        İşletmelerde çalıştırılan 24 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

        Zührevi hastalık taşıdığı belirlenen kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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