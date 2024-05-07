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        Kırklareli ve Tekirdağ'daki üniversitelerden Filistin'e destek için oturma eylemi

        Kırklareli Üniversitesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:13
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        Kırklareli ve Tekirdağ'daki üniversitelerden Filistin'e destek için oturma eylemi
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        Kırklareli Üniversitesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi yaptı.

        İHH İnsani Yardım Vakfı ve öğrenci kulüplerince Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen protestoda, öğrenciler pankart ve dövizler açtı.

        Bir süre oturma eylemi yapan öğrenciler, daha sonra sloganlar atarak tekbir getirdi, Filistin'e destek çadırı kurdu.

        Üniversitenin Edebi Düşünce Kulübü Başkanı Ekrem Ersin Kurt, grup adına yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana direnişin farklı boyutlarda devam ettiğini söyledi.

        Gazze halkının İsrail tarafından vahşet ve katliamlara maruz bırakıldığını vurgulayan Kurt, 7 aydır Gazze'de dünyanın en büyük katliamının yaşandığını kaydetti.

        Daha sonra basın açıklaması İngilizce olarak da okundu.

        Eyleme, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurettin Aka, Prof. Dr. Meryem Çamur Demir ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.

        Namık Kemal Üniversitesinde de öğrenciler, yerleşkedeki Tatbikat Camisi yanında kurdukları çadırlarda toplandı.

        Öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları ile "Toprak sahibi evine geri dönüyor", "Nehirden denize özgür Filistin", "Çocuklardan ve adaletten tarafız" ve "Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz" yazılı dövizler taşıdı.

        Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Hukuk Fakültesi öğrencisi Baran Dursun, İsrail'in Filistin'de 200 günü aşkın yaptığı soykırıma tepki göstermek adına toplandıklarını söyledi.

        Dursun, "Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan İsrail ile mücadele sathının daha da genişlemesi için elimizden ne geliyorsa açık yüreklilikle yapmalıyız. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz." dedi.

        İsrail'in Filistin'de insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlettiğini aktaran Dursun, İsrail'in yaşattığı vahşetleri destekleyen herkesi kınadıklarını ifade etti.

        Dursun, İsrail'in yaptığı soykırımın biran önce durdurulması gerektiğini belirterek, "Üniversitemizin mensupları ve öğrencileri olarak; bu intifadayı Gazze'deki soykırıma karşı insanlığın ve vicdanın gerektirdiği şekilde, haklı bir duruş sergileme adına yaptığımızı, bundan ötürü nöbetimiz boyunca herhangi bir siyasi partiye, sivil toplum kuruluşuna veya gruba ait slogan atılmasının, flama veya logo gibi materyallerin bulundurulmasının intifadamızın ruhuna aykırı olduğunu ve uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz." diye konuştu.

        Açıklamanın ardından öğrenciler bir süre oturma eylemi yaptı.

        Basın açıklamasına, NKÜ Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, rektör yardımcıları ile akademik personel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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