Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Vali Ekici: "Kırklareli'ni düzensiz göçte geçilmez bir şehir haline getirdik"

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, bu yıl düzensiz göçle çok daha yoğun bir şekilde mücadele edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Ekici: "Kırklareli'ni düzensiz göçte geçilmez bir şehir haline getirdik"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, bu yıl düzensiz göçle çok daha yoğun bir şekilde mücadele edildiğini bildirdi.

        Vali Ekici, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Kırklareli'nin, asayiş ve güvenliği çok yüksek bir şehir olduğunu söyledi.

        Ekonomisi güçlü, toplumsal refahı yüksek ve yaşanılması arzu edilen şehirler arasında Kırklareli'nin ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Ekici, bu konuda standardın korunmasına yönelik emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin önemli görevler yaptığını belirtti.

        - "Düzensiz göçle gece gündüz mücadele ediliyor"

        Düzensiz göçle mücadeleye yönelik ciddi önlemler alınarak, yoğun çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Ekici, ekiplerin gece gündüz denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

        Çalışmaların 66 ayrı asayiş noktasında devam ettiğini aktaran Ekici, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin önemli asayiş olayı düzensiz göç meselesidir. Bu yıl düzensiz göçle çok daha yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Bugün itibariyle şehrimizde 66 noktada sabit ve seyyar kontrol noktalarımız var. Kırklareli'ni geçilmez bir şehir haline getirdik. Hepimizin bildiği üzere geçmiş yıllarda ortalıkta dolaşan göçmenlerin artık hiçbirisinden eser kalmadı.

        Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezimizde özellikle hamile olanlar, çocuklu olanların iş ve işlemlerinin çok daha hızlı yapılabildiği, deportlarının çok daha hızlı yapılabildiği, kendi ülkelerine geri gönderilebildiği, sevk edildiği merkezi oluşturduk."

        Ekici, uyuşturucuyla mücadele hakkında da bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi

        Benzer Haberler

        Kırklareli ve Tekirdağ'daki üniversitelerden Filistin'e destek için oturma...
        Kırklareli ve Tekirdağ'daki üniversitelerden Filistin'e destek için oturma...
        Kırklareli'nde köprüden dereye düşerek yanan beton mikserinin sürücüsü yara...
        Kırklareli'nde köprüden dereye düşerek yanan beton mikserinin sürücüsü yara...
        Kırklareli'nde altın kaçakçılığı iddiasına "can güvenliği" savunması
        Kırklareli'nde altın kaçakçılığı iddiasına "can güvenliği" savunması
        Kırklareli Valisi Ekici'den Vakıflar Haftası mesajı
        Kırklareli Valisi Ekici'den Vakıflar Haftası mesajı
        Kırklareli'nde umuma açık yerlerde çalışan yabancı uyruklu 24 kadın sınır d...
        Kırklareli'nde umuma açık yerlerde çalışan yabancı uyruklu 24 kadın sınır d...
        Kırklareli'nde markette çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde markette çıkan yangın söndürüldü