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        Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı

        Kırklareli Valiliğince kent genelindeki ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 19:21 Güncelleme: 07.05.2024 - 19:21
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        Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı
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        Kırklareli Valiliğince kent genelindeki ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların oluşması nedeniyle ormanlara girişlerin yarından itibaren 1 Kasım'a kadar yasaklandığı bildirildi.

        Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, tedbirlere uymadığı tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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