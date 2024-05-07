Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, tedbirlere uymadığı tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların oluşması nedeniyle ormanlara girişlerin yarından itibaren 1 Kasım'a kadar yasaklandığı bildirildi.

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