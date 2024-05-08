Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 27 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 27 yabancı uyruklu yakalandı.

        Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.

        Ekipler, İpsala ve Meriç ilçesi yakınlarında devriye sırasında Pakistan ve Irak uyrukluyu 20 düzensiz göçmen yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Zaniolo'nun menajerinden açıklama!
        Zaniolo'nun menajerinden açıklama!
        İsraillilerden "ateşkes imzalansın" çağrısı
        İsraillilerden "ateşkes imzalansın" çağrısı
        "Galatasaray artık şampiyo..."
        "Galatasaray artık şampiyo..."
        "Reklam aşkları M.Ö'de kaldı"
        "Reklam aşkları M.Ö'de kaldı"
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş!
        Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!
        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!
        Oğuzhan Genç yazdı: İlk görev tamam!
        Oğuzhan Genç yazdı: İlk görev tamam!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı
        Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştirildi
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştirildi
        Vali Ekici: "Kırklareli'ni düzensiz göçte geçilmez bir şehir haline getirdi...
        Vali Ekici: "Kırklareli'ni düzensiz göçte geçilmez bir şehir haline getirdi...
        Kırklareli ve Tekirdağ'daki üniversitelerden Filistin'e destek için oturma...
        Kırklareli ve Tekirdağ'daki üniversitelerden Filistin'e destek için oturma...
        Kırklareli'nde köprüden dereye düşerek yanan beton mikserinin sürücüsü yara...
        Kırklareli'nde köprüden dereye düşerek yanan beton mikserinin sürücüsü yara...
        Kırklareli'nde altın kaçakçılığı iddiasına "can güvenliği" savunması
        Kırklareli'nde altın kaçakçılığı iddiasına "can güvenliği" savunması