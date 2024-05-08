Trakya'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.
Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 9 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kırklareli
Kırklareli'nde de uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Tekirdağ
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kapaklı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 82 sentetik ecza hap, 218 kök haşhaş ve 900 haşhaş kapsülü ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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