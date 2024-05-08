Kentte tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten Ekici, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ardından öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Ekici, öğrenciler tarafından oluşturulan serayı da gezdi.

Emniyet teşkilatının gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını ifade eden Ekici, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

Okan Yıldırım ile Metin İlter, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nu makamında kabul etti.

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