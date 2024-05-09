Kırklareli'nde İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde İl İdare Şube Başkanları Toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında Valilik'te gerçekleştirilen toplantıda, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla oluşturulan gündem maddeleri ele alındı.

Vali Ekici, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla bu tür toplantıların önemine değindi.

Toplantıda tüm sorunların görüşülerek çözüm arandığı ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili bilgi alışverişi yapıldığı belirtildi. Ekici, hizmetlerde katkısı olan herkese teşekkür etti.