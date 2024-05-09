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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yol-İş Sendikası Genel Sekreteri Gökhan

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:17 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:17
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yol-İş Sendikası Genel Sekreteri Gökhan

        Gedikli'yi makamında kabul etti.

        Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sendika çalışmaları hakkında Gedikli'den bilgi aldı.

        Gedikli de kendilerine destek olan Vali Ekici'ye teşekkür etti.

        - Ağır yük taşıyan araçlar denetlendi

        Kırklareli'nde ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinin Alpullu beldesinde ağır yük taşıyan araçları durdurarak sürücülerin belgelerini ve araçların yük kapasitelerini kontrol etti.

        Denetimde sürücülere fazla tonaj, yarı römorklara reflektör takma ve hızlı araç kullanmama konularında

        bilgi verildi.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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