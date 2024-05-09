İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinin Alpullu beldesinde ağır yük taşıyan araçları durdurarak sürücülerin belgelerini ve araçların yük kapasitelerini kontrol etti.

Gedikli de kendilerine destek olan Vali Ekici'ye teşekkür etti.

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