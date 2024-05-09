Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları devam ediyor

        Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:04 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde devam ediyor.

        Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonluk yarışında kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp mücadele ediyor.

        Çim hokey sahasında ikinci gün karşılaşmaları kadın takımların maçlarıyla başladı.

        Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyon olmak için mücadele eden takımları başarı diledi.

        Güzel karşılaşmalar izlediklerini anlatan Karakan, burada başarılı olan takımların Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanacaklarını kaydetti. Karakan, çim hokeyinin artık Türkiye'nin her ilinde oynandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli 132 tür göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor
        Kırklareli 132 tür göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor
        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı
        Kırklareli'nde İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı
        Kırklareli'nde asayiş
        Kırklareli'nde asayiş
        Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları başladı
        Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları başladı