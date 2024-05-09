Kırklareli'nde düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı

Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler Geri Gönderme Merkezine alınıp sınır dışı işlemleri başlatılacak.

İl Göç Müdürü Ahmet Temelci ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan araç hakkında gazetecilere bilgi verdi.

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