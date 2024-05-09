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        Kırklareli'nde düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı

        Kırklareli'nde hizmete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespiti için çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:02 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:02
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        Kırklareli'nde düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı
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        Kırklareli'nde hizmete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespiti için çalışacak.

        İl Göç Müdürü Ahmet Temelci ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan araç hakkında gazetecilere bilgi verdi.

        Mobil Göç Noktası'nda düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen göçmenlerin kimlikleri sorgulanacak.

        Kimlik ibraz edemeyenlerin araç içerisinde İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılacak.

        Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler Geri Gönderme Merkezine alınıp sınır dışı işlemleri başlatılacak.

        Mobil araç şok uygulamalarda kentin farklı noktaları ile ilçelerde görev alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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