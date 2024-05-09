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        Kırklareli'nde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 75 obje ele geçirildi

        Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 75 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:44
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        Kırklareli'nde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 75 obje ele geçirildi
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        Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 75 obje ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Evdeki aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde 75 obje, 2 dedektör, alan arama çubuğu, ruhsatsız tüfek ile cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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