Kırklareli'nde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 75 obje ele geçirildi

Evdeki aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde 75 obje, 2 dedektör, alan arama çubuğu, ruhsatsız tüfek ile cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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