Edirne ve Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri de düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, İpsala ve Meriç ilçesi yakınlarında devriye sırasında Pakistan, Suriye ve Irak uyruklu 21 düzensiz göçmen yakaladı.

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