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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi Başkanlığına Ahmet Kurnaz seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:18 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:18
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi Başkanlığına Ahmet Kurnaz seçildi.

        Mevcut başkan İsmail Balıoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda başkanlığa Kurnaz seçildi.

        Kurnaz, THK'nın 40 yıllık üyesi olduğunu belirterek, kendisini bu göreve layık gören yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

        - Belediye Başkanı Gerenli'ye ziyaret

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Gerenli, çeşitli karate ve tekvandoda müsabakalarında başarılı olan sporcularla sohbet etti.

        Lüleburgaz'ın adının sporla duyurulmasının önemli olduğunu ifade eden Gerenli, tüm sporculara başarı diledi.

        Spora ve sporculara gereken desteği vermeye çalıştıklarını anlatan Gerenli, hedeflerinin Lüleburgaz'ın adını Avrupa'da duyurmak olduğunu kaydetti.

        - Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü U-15 takımı şampiyon oldu

        Kırklareli Bölgesi Liginde mücadele eden Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü U-15 takımı il şampiyonu oldu.

        Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü, Kavaklı beldesinde gerçekleştirilen final müsabakasında rakibi Kırklareli Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti.

        Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü ligi şampiyon olarak tamamladı.

        Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasan Başdemir tarafından sporculara şampiyonluk kupası teslim verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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