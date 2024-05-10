Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi Başkanlığına Ahmet Kurnaz seçildi.

Mevcut başkan İsmail Balıoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda başkanlığa Kurnaz seçildi.

Kurnaz, THK'nın 40 yıllık üyesi olduğunu belirterek, kendisini bu göreve layık gören yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

- Belediye Başkanı Gerenli'ye ziyaret

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Gerenli, çeşitli karate ve tekvandoda müsabakalarında başarılı olan sporcularla sohbet etti. Lüleburgaz'ın adının sporla duyurulmasının önemli olduğunu ifade eden Gerenli, tüm sporculara başarı diledi. Spora ve sporculara gereken desteği vermeye çalıştıklarını anlatan Gerenli, hedeflerinin Lüleburgaz'ın adını Avrupa'da duyurmak olduğunu kaydetti. - Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü U-15 takımı şampiyon oldu Kırklareli Bölgesi Liginde mücadele eden Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü U-15 takımı il şampiyonu oldu.